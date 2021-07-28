Ölümden dönen Gönül Yazar'dan hastane fotoğrafı
Gönül Yazar evde geçirdiği kaza sonucu kaburgalarını kırmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Sıkıntılı günler yaşayan Yazar'dan yeni fotoğraf geldi. Usta sanatçının durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
Türk sanat müziğinin ve Türk sinemasının usta ismi Gönül Yazar geçtiğimiz günlerde evinde geçirdiği kaza sonucu kaburgalarını kırmış ve hastanede tedavi altına alınmıştı. Birkaç gündür hastanede tedavisi devam eden Gönül Yazar'dan fotoğraf geldi. Ses sanatçısı Onur Akay, Yazar'ın hastaneden fotoğrafını yayınladı. Usta sanatçının son durumunun iyi olduğu tedavi sürecinin devam ettiği öğrenildi.
Yapılan ilk müdahalenin ardından Yazar'ın kaburgalarında kırık oluştuğu ve akciğerine batmak üzere olduğu tespit edilmişti. Usta sanatçının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:
Yapılan ilk müdahalenin ardından Yazar'ın kaburgalarında kırık oluştuğu ve akciğerine batmak üzere olduğu tespit edilmişti.
Usta sanatçının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: