Ölümden dönen Gönül Yazar'dan hastane fotoğrafı

Türk sanat müziğinin ve Türk sinemasının usta ismi Gönül Yazar geçtiğimiz günlerde evinde geçirdiği kaza sonucu kaburgalarını kırmış ve hastanede tedavi altına alınmıştı. Birkaç gündür hastanede tedavisi devam eden Gönül Yazar'dan fotoğraf geldi. Ses sanatçısı Onur Akay, Yazar'ın hastaneden fotoğrafını yayınladı. Usta sanatçının son durumunun iyi olduğu tedavi sürecinin devam ettiği öğrenildi.