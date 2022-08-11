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Ölümden dönen Çağatay Ulusoy'un sevgilisi Duygu Sarışın'dan dikkat çeken açıklama!

Ölümden dönen Çağatay Ulusoy'un sevgilisi Duygu Sarışın'dan dikkat çeken açıklama!

Oyuncu Çağatay Ulusoy, geçtiğimiz günlerde sette bir kaza yaşamıştı. Şimdilerde Terzi dizisinin çekimlerine devam eden Ulusoy olduğu yerden birden fırlayan kameradan dolayı büyük bir kazanın eşiğinden dönmüştü. Aksiyon sahnesinde arabanın önüne yerleştirilen kamera, aniden düşünce setteki herkes korku dolu anlar yaşamıştı. Ünlü oyuncunun sevgilisi Duygu Sarışın'dan kazaya dair ilk açıklama geldi.

Ölümden dönen Çağatay Ulusoy'un sevgilisi Duygu Sarışın'dan dikkat çeken açıklama!

Çağatay Ulusoy, yeni projesi 'Terzi'nin çekimleri için kolları sıvamıştı. Geçtiğimiz günlerde çekimlerde bir aksiyon sahnesi esnasında arabanın önüne yerleştirilen kamera aniden yerinden fırladı. Sette korku dolu anlar yaşanırken Ulusoy, büyük bir faciadan ucuz kurtuldu. Sevgilisi Duygu Sarışın'dan konuyla ilgili ilk açıklama geldi.

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Ölümden dönen Çağatay Ulusoy'un sevgilisi Duygu Sarışın'dan dikkat çeken açıklama!

'Terzi' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Çağatay Ulusoy, çekim sırasında kaza geçirmiş, ölümden dönmüştü.

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Ölümden dönen Çağatay Ulusoy'un sevgilisi Duygu Sarışın'dan dikkat çeken açıklama!

Ulusoy ile uzun süredir aşk yaşayan Duygu Sarışın, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Sevgilisinin geçirdiği kaza ile ilgili açıklama yaptı.

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Ölümden dönen Çağatay Ulusoy'un sevgilisi Duygu Sarışın'dan dikkat çeken açıklama!

Duygu Sarışın, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.

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