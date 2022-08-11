Ölümden dönen Çağatay Ulusoy'un sevgilisi Duygu Sarışın'dan dikkat çeken açıklama!

Çağatay Ulusoy, yeni projesi 'Terzi'nin çekimleri için kolları sıvamıştı. Geçtiğimiz günlerde çekimlerde bir aksiyon sahnesi esnasında arabanın önüne yerleştirilen kamera aniden yerinden fırladı. Sette korku dolu anlar yaşanırken Ulusoy, büyük bir faciadan ucuz kurtuldu. Sevgilisi Duygu Sarışın'dan konuyla ilgili ilk açıklama geldi.