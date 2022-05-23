Ölümden dönen Alişan soluğu mahkemede aldı! Eşiyle davalık oldular

Alişan ayrıca İstanbul Tüketici Mahkemesi’ne başvurarak tazminat davası açmıştı. Arkadaşı olan Dr. Ufuk A.’nın daha fit ve sağlıklı görüneceğini belirterek kendisini ameliyata ikna ettiğini dilekçesinde anlatan Alişan, 5.5 saat süren operasyon sonucunda doktor hatası nedeniyle ölümle karşı karşıya kaldığını öne sürmüştü.