Ölümden dönen Acun Ilıcalı o anları anlattı lüks arabasıyla ilgili yorumu olay yarattı
Geçirdiği trafik kazası sonucu arabası perte çıkan ancak kazadan burnu bile kanamadan kurtulan Acun Ilıcalı'nın, yaşadığı olaydan sonra Ferrari'siyle ilgili sözleri çok konuşuldu.
Acun Ilıcalı'nın yara almadan kurtulduğu kaza büyük ses getirmiş ve medya patronu binlerce geçmiş olsun mesajı almıştı. Kazadan bir gün sonra iyi olduğu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Ilıcalı, bir başka açıklamayı da Cengiz Semercioğlu'na yaptı.
Kazanın ardından Acun Ilıcalı'yla görüştüğünü belirten Cengiz Semercioğlu, "Sanki ölümden dönen, parçalanan arabanın içinden burnu kanamadan çıkan, ölümcül bir kaza atlatan o değilmiş gibi rahat anlatıyordu olayı" dedi.
Adamlar iyi araba yapıyormuş: Medya patronuna “Verilmiş sadakan varmış” dediğini belirten Semercioğlu, Acun Ilıcalı'nın “Sana bir şey söyleyeyim mi, adamlar iyi araba yapıyormuş” sözlerini sarf ettiğini de ifade etti.
Peki ne olmuştu?
12 Ekim akşamı korkunç bir kaza geçiren Ilıcalı, arka lastiğin parçalanması sonucu kontrolünü kaybetmiş ve kazadan yara almadan kurtulmuştu. Ilıcalı, kazadan bir gün sonra şu açıklamayı paylaşmıştı:
"Talihsiz bir trafik kazası geçirdim. Sağlık durumum çok iyi. Arayan soran herkese teşekkürler, sevgiler."