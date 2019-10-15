Ölümden dönen Acun Ilıcalı o anları anlattı lüks arabasıyla ilgili yorumu olay yarattı

Acun Ilıcalı'nın yara almadan kurtulduğu kaza büyük ses getirmiş ve medya patronu binlerce geçmiş olsun mesajı almıştı. Kazadan bir gün sonra iyi olduğu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Ilıcalı, bir başka açıklamayı da Cengiz Semercioğlu'na yaptı.