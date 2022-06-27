Ölümden döndüler alkolün etkisiyle neşe içinde kameraya el salladılar!
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde üç yabancı turistin bulunduğu araç kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Hurdaya dönen araçtan burunları bile kanamadan çıkan turistler alkolün etkisiyle neşe içinde sohbet edip kameralara el salladılar.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 Tunuslu ve 1 İngiliz'in bulunduğu araç kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Ön tekerleği kopan ve hurdaya dönen araçtakiler kazayı burunları bile kanamadan atlattı. 1.23 promil alkollü sürücü, kontrolün ardından gülerek kameralara el salladı.
Kaza sabah 05.00 sıralarında meydana geldi. Kumköy Turizm Merkezi istikametinden D-400 Karayolu Ilıca-Kumköy kavşağı istikametine seyir halindeki içerisinde 3 Tunuslu animatör ve 1 İngiliz vatandaşının bulunduğu araç aydınlatma direğine çarptı.
Wael Ben Aıed’in kullandığı 07 ACR 119 plakalı kiralık araç, kavşağa 200 metre mesafede sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direğiyle ağacı devirdi.
Kaza yapan araç, yolun karşısına geçerken sol ön tekeri koptuktan sonra yaklaşık 50 metre gittikten sonra durabildi. Araçta bulunan 4 kişi kazayı burunları bile kanamadan atlatırken, kazanın ardından aldıkları alkolün de etkisiyle sohbet edip kahkahalar attılar.