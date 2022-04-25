Ölümden döndü! 'Kafamdan yetmedi, şimdi olsa dava açardım' itirafı: Gökhan Türkmen İrem Helvacıoğlu açıkladı
Şarkıcı Gökhan Türkmen ve oyuncu İrem Helvacıoğlu, dijital platformda yayınlanan talk show programı 'Dayı Şov'da çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Youtube’da yayınladığı şarkısıyla şöhreti yakalayan Gökhan Türkmen, bugün internet üzerinden keşfedilmenin daha zor olduğunu belirtti.
Türkmen “Çok fazla seçenek var. Artık biraz daha üst seviyelerde bir şeyler aranıyor. Çıkış yapmak isteyen gençlerin çok çalışması, biraz sabrını, sebatını göstermesi gerekiyor” dedi.
Sinemayla ilgili hayalleri olduğunu dile getiren 38 yaşındaki şarkıcı, “Sinemayı çok seviyorum. Kendi yaptığımız bir şeyin içinde olmak beni çok mutlu edebilir. Sinemada iyi bir ekibin içinde bir yer edinmek isterim” ifadelerini kullandı.
Türkmen, neden single tercih ettiğiyle ilgili soruyu, “Ben albüm adamıyım. Albüm seviyorum ama şarkılar bir hikayeyi tamamlıyorsa albüm yapıyorum." diye konuştu.