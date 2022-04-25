Ölümden döndü! 'Kafamdan yetmedi, şimdi olsa dava açardım' itirafı: Gökhan Türkmen İrem Helvacıoğlu açıkladı

Sinemayla ilgili hayalleri olduğunu dile getiren 38 yaşındaki şarkıcı, “Sinemayı çok seviyorum. Kendi yaptığımız bir şeyin içinde olmak beni çok mutlu edebilir. Sinemada iyi bir ekibin içinde bir yer edinmek isterim” ifadelerini kullandı.