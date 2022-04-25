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Ölümden döndü! 'Kafamdan yetmedi, şimdi olsa dava açardım' itirafı: Gökhan Türkmen İrem Helvacıoğlu açıkladı

Ölümden döndü! 'Kafamdan yetmedi, şimdi olsa dava açardım' itirafı: Gökhan Türkmen İrem Helvacıoğlu açıkladı

Şarkıcı Gökhan Türkmen ve oyuncu İrem Helvacıoğlu, dijital platformda yayınlanan talk show programı 'Dayı Şov'da çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ölümden döndü! 'Kafamdan yetmedi, şimdi olsa dava açardım' itirafı: Gökhan Türkmen İrem Helvacıoğlu açıkladı

Youtube’da yayınladığı şarkısıyla şöhreti yakalayan Gökhan Türkmen, bugün internet üzerinden keşfedilmenin daha zor olduğunu belirtti. 

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Ölümden döndü! 'Kafamdan yetmedi, şimdi olsa dava açardım' itirafı: Gökhan Türkmen İrem Helvacıoğlu açıkladı

Türkmen “Çok fazla seçenek var. Artık biraz daha üst seviyelerde bir şeyler aranıyor. Çıkış yapmak isteyen gençlerin çok çalışması, biraz sabrını, sebatını göstermesi gerekiyor” dedi.

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Ölümden döndü! 'Kafamdan yetmedi, şimdi olsa dava açardım' itirafı: Gökhan Türkmen İrem Helvacıoğlu açıkladı

Sinemayla ilgili hayalleri olduğunu dile getiren 38 yaşındaki şarkıcı, “Sinemayı çok seviyorum. Kendi yaptığımız bir şeyin içinde olmak beni çok mutlu edebilir. Sinemada iyi bir ekibin içinde bir yer edinmek isterim” ifadelerini kullandı.

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Ölümden döndü! 'Kafamdan yetmedi, şimdi olsa dava açardım' itirafı: Gökhan Türkmen İrem Helvacıoğlu açıkladı

Türkmen, neden single tercih ettiğiyle ilgili soruyu, “Ben albüm adamıyım. Albüm seviyorum ama şarkılar bir hikayeyi tamamlıyorsa albüm yapıyorum." diye konuştu. 

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