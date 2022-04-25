Ölümcül hastalık itirafı geldi! 'Ambargo uygulandı önüm kesildi' deyip Hababam Sınıfı Ekrem ilk kez açıkladı

Yaşamının büyük kısmını İzmir'de sürdürdüğünü söyleyen Osman Cavcı, "İstanbul'dan tam olarak ayrılmadım, işlerim dolayısıyla bir ayağım yine orada. Bir süre Beylikdüzü'nde yaşadım ama oraya alışamadım, şehir merkezinden çok uzak malum. İzmir'e taşınmanın daha mantıklı olabileceğini hesapladım. (Gülüyor) Ardından Foça'ya yerleştim ama kışları çok melankolik geçti. Sakinlik bana çok yaramayınca da İzmir'i tercih ettim. Belki de hayatımızı Ege kıyılarında sürdürme yaşlarına geldik." ifadelerini kullandı.