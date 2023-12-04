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Ölüm tehdidi alan Nagihan Karadere'ye ailesi şok yaşattı! Evlatlıktan reddediliyor

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Ölüm tehdidi alan Nagihan Karadere'ye ailesi şok yaşattı! Evlatlıktan reddediliyor

Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere'nin kardeşinden şoke eden bir açıklama geldi. İddiaya göre Nagihan Karadere, anne ve babası tarafından evlatlıktan reddediliyor. Karadere geçtiğimiz gün 'aç köpek!' tepkisiyle gündeme gelmişti. İşte detaylar...

Ölüm tehdidi alan Nagihan Karadere'ye ailesi şok yaşattı! Evlatlıktan reddediliyor

Milli atlet Nagihan Karadere; Survivor 2016, Survivor 2018, Survivor Exxen Cup ve Survivor 2022 All Star yarışmalarında ter akıtarak milyonlarca kitleye ulaştı.

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Ölüm tehdidi alan Nagihan Karadere'ye ailesi şok yaşattı! Evlatlıktan reddediliyor

Survivor 2022 yarışmasının ardından işletmeciliğe soyunan Nagihan Karadere, şimdilerde Survivor All Star 2024 öncesi sıkı bir antrenman yapıyor.

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Ölüm tehdidi alan Nagihan Karadere'ye ailesi şok yaşattı! Evlatlıktan reddediliyor

Sık sık soluğu spor salonunda alan Nagihan Karadere geçtiğimiz gün ölüm tehdidi aldığını duyurdu. Kendisine yönelik tehdit sonrası KADES uygulamasının görüntüsünü paylaşan Karadere, tehditlere boyun eğmediğini belirtti.

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Ölüm tehdidi alan Nagihan Karadere'ye ailesi şok yaşattı! Evlatlıktan reddediliyor

"Aç köpek!"

Çevresinde bulunan bir yakını tarafından ölüm tehdidi aldığı öğrenilen Nagihan Karadere paylaşımına şu ifadeleri düştü,

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