Ölüm döşeğinde şok itiraf! Yarım asırlık sırrı öğrenince şok oldu Bursa'ya taşındı
HATAY’da yaşayan Nebahat Sönmez (55), yarım asırlık sırrı öğrenince hayatının şokunu yaşadı. Ölüm döşeğindeki 'annesi' her şeyi itiraf edince Sönmez Bursa'ya taşınıp iz sürdü. Sonrasında taşlar bir bir yerine oturmaya başladı.
Hatay’da yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Nebahat Sönmez’in annesi bildiği Nebahat Akduman, 8 yıl önce 83 yaşındayken aniden fenalaştı. Akduman, hasta yatağında Nebahat Sönmez'i yanına çağırarak, "Ben senin annen değilim. Yıllardır senden bu gerçeği sakladım. Senin öz annen İnegöl'de Şahinde isminde bir kadın" dedi. Kısa süre sonra da yaşamını kaybetti.
Duydukları karşısında şoke olan Nebahat Sönmez, emekli olduktan sonra geçen yıl ailesiyle birlikte gerçek anne ve babasını bulmak için Bursa’ya taşındı.
Sönmez, yaptığı araştırmada İnegöl’de yaşayan annesi olabilecek yaştaki Şahinde isimle iki kadınla iletişime geçip DNA testi yaptırdı. Ancak sonuçlar negatif çıktı.
Evlilik dışı hamile kaldı: Sönmez’in görüştüğü üvey annesinin eltisi, o dönem babasının Işıklar Askeri Lisesi'nde subay, annesinin ise Bursa Kız Lisesi’nde öğrenci olan ‘Berat’ isimli kadın olduğunu, babasının kendisini uzun süre aramasına rağmen bulamadığını söyledi. Nebahat Sönmez, o dönem zengin bir aileye mensup olan annesinin evlilik dışı hamile kaldığını öğrendi.