Ölüm döşeğinde şok itiraf! Yarım asırlık sırrı öğrenince şok oldu Bursa'ya taşındı

Evlilik dışı hamile kaldı: Sönmez’in görüştüğü üvey annesinin eltisi, o dönem babasının Işıklar Askeri Lisesi'nde subay, annesinin ise Bursa Kız Lisesi’nde öğrenci olan ‘Berat’ isimli kadın olduğunu, babasının kendisini uzun süre aramasına rağmen bulamadığını söyledi. Nebahat Sönmez, o dönem zengin bir aileye mensup olan annesinin evlilik dışı hamile kaldığını öğrendi.