Ölüm anında ne olur? Aklınıza ne gelir? Acı çeker misiniz? 25 yıllık araştırma açıklandı

Bir kişinin ölüm anında ne yaşadığı, öldükten sonra ne olduğu insanlığın varoluşundan beri en çok merak edilen konular arasında geliyor. Gizemi hiçbir zaman çözülmeyen ölüm anı ve sonrası ile ilgili bugüne kadar pek çok şey yazılıp çizilse de doktorlar artık, o anlarda neler olup bittiğini anlamaya çok yakın olabilir….