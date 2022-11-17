Ölüm anında ne olur? Aklınıza ne gelir? Acı çeker misiniz? 25 yıllık araştırma açıklandı
İnsanların aklından hiç çıkmayan ve hala gizemini koruyan 'ölüm anında neler yaşandığı' ile ilgili 25 yıllık araştırmanın sonuçları açıklandı. Ölüm anında ne olur?, Ölürken hayat gözlerinizin önünden geçer mi? İnsan ölürken acı duyar mı? İşte o araştırmadan çarpıcı sonuçlar...
Bir kişinin ölüm anında ne yaşadığı, öldükten sonra ne olduğu insanlığın varoluşundan beri en çok merak edilen konular arasında geliyor. Gizemi hiçbir zaman çözülmeyen ölüm anı ve sonrası ile ilgili bugüne kadar pek çok şey yazılıp çizilse de doktorlar artık, o anlarda neler olup bittiğini anlamaya çok yakın olabilir….
5 farklı tepki veriyorlar
New York merkezli tıp merkezi NYU Langone Health’den Dr Sam Parnia öncülüğünde ABD’li ve İngiliz uzmanlar 25 yıl boyunca 567 erkek ve kadın hastayı gözlemledi. Buna göre, hastaların ölüm anında beş farklı tepki verdikleri ve deneyimlerde bulundukları ortaya çıktı.
Kalp krizi sırasında hayat film şeridi gibi...
Araştırmada, kalp hastalıkları nedeniyle hayatını kaybeden 50’den fazla hastanın yaşadığı beş farklı deneyime yer verildi. Buna göre, kalp krizi geçiren bazı hastaların ölüm-kalım savaşı sırasında gerçekten hayatlarının gözlerinin önünden film şeridi gibi geçtiği ortaya çıkarılırken, bu kişilerin ölüme yaklaştıkça kendi yaşamlarını değerlendirdikleri belirlendi.
Uzmanlar, yaşam mücadelesinde olan kişilerin başkalarına nasıl davrandıklarından en değer verdiklerine kadar birçok anıyı göz önüne getirebildiğini keşfetti. Bazı kişilerin ise o anda kendilerini ‘bir yere gitmek için amaçları olduğuna inandırdıkları’ belirlendi.