Ölü diye kefenleyip verdikleri bebek yolda canlandı! Hastaneye soruşturma
ADANA'da düşük yaptı denilerek aileye ölüm belgesiyle teslim edilen bebek yolda canlandı. Atar topar hastaneye geri götürülen bebek yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.
ADANA’da 5 aylık hamile Melek Sert'in (32) 'düşük yapıyorsun' diyerek canlı olarak dünyaya getirdiği erkek bebeği 'ölü' diyerek kefenleyip aileye teslim eden hastane personeli hakkında idari ve adli soruşturma başlatıldı. Mezarı bile kazılan bebek, hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı verirken baba Hasan Sert, kan bağışı çağrısında bulundu. 0 RH negatif kan bağışlamak isteyenlerin Şehir Hastanesi'ne müracaat edebileceğini belirten Sert, " Bebeğim yaşam savaşı veriyor. Henüz isim vermediğimiz için bağışçılar Sert bebek adına kan verebilir" dedi.
Adana’nın merkez Yüreğir ilçesinde yaşayan 5 aylık hamile ev kadını Melek Sert, 27 Aralık’ta sancı ve kanama şikayetiyle Yüreğir Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Bir süre tedavi olan Melek Sert, 30 Aralık’ta taburcu oldu. 31 Aralık’ta yeniden rahatsızlanarak Seyhan Devlet Hastanesi’ne bağlı Marsa ek hizmet binasına kaldırılan Melek Sert'in durumu, 2 Ocak günü saat 12.40'ta ağırlaştı. Düşük yaptığı söylenen Melek Sert'in karnındaki 5 aylık bebek, normal doğum yoluyla alındı. 2 çocuk annesi Melek ve Hasan Sert çifti, bebeklerinin öldüğü haberiyle yıkıldı. 5 aylık erkek bebek, ölüm raporu düzenlenip kefenlendikten sonra çifte teslim edildi.
Mezarı bile kazıldı
Bebeğinin cenazesini, mezarını kazdırdıkları Herekli Mahallesi Mezarlığı’na otomobille götüren Hasan Sert, yoldayken ağlama sesi duydu. Kefeni açtığında, bebeğinin kalbinin attığını görüp, ağladığını duyan Sert, ambulans çağırdı. Yaşadığı belirlenen bebek, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Sert ailesi, olayda ihmal varsa araştırılması için savcılığa giderek, ölüm raporu düzenleyen hastane hakkında şikayetçi oldu.
O içeride savaşıyor ben de dışarıda savaşacağım
Henüz ismi bile konulmayan bebeğin yoğun bakım servisindeki kuvözde yaşam mücadelesi sürüyor. Bebeğinden gelecek iyi bir haber bekleyen Hasan Sert, sağlık durumunda ilerleme de gerileme de olmadığını öğrendiğini söyledi.