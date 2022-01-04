Ölü diye kefenleyip verdikleri bebek yolda canlandı! Hastaneye soruşturma

O içeride savaşıyor ben de dışarıda savaşacağım

Henüz ismi bile konulmayan bebeğin yoğun bakım servisindeki kuvözde yaşam mücadelesi sürüyor. Bebeğinden gelecek iyi bir haber bekleyen Hasan Sert, sağlık durumunda ilerleme de gerileme de olmadığını öğrendiğini söyledi.