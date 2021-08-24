Ölmüşsün mesajı! Huri sorusuna verdiği cennet yanıtıyla Mahsun Kırmızıgül şaşkına çevirdi
52 yaşındaki sanatçı Mahsun Kırmızıgül sosyal medya hesabından gelen bir soruya verdiği yanıtla şaşırttı.
Mahsun Kırmızıgül, eşi Ece Binay ile birlikte kızları Lavin'i ABD'de okula yazdırmak için seyahate hazırlanıyordu. Kırmızıgül ve kızı Lavin, Amerika seyahati öncesi covid-19 testi oldu.
Seyahat öncesi yapılan testte Kırmızıgül ve kızı Lavin'in koronavirüse yakalandığı öğrenildi.
Test sonucu pozitif çıkan Kırmızıgül, seyahat tarihini erteledi.
Evinde tedavi gören ve hastalığı hafif atlatan sanatçı, sosyal medya hesabından 8 ay önce Amerika’da yaptırdığı aşının önemine vurgu yaptı.
Kırmızıgül kızıyla bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı ve şunları yazdı: