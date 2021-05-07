BIST 1.438
DOLAR 8,23
EURO 10,01
ALTIN 486,86

Ölmeden önce görülmesi gereken yerler işte 15 seyahat noktası!

Ölmeden önce görülmesi gereken yerler işte 15 seyahat noktası!

Pandemi nedeniyle pek çoğumuz tatil ve gezi planlarını ertelemek zorunda kaldı. Bir sonraki seyahat rotanızı şimdiden belirlemeye ne dersiniz?Ölmeden önce mutlaka görülmesi gereken 15 muhteşem seyahat noktasını sizler için paylaşıyoruz...

Ölmeden önce görülmesi gereken yerler işte 15 seyahat noktası!

Eskisi gibi özgürce tatil planları yapıp gezebileceğimiz günler elbette gelecek. O günler için işinizi kolaylaştıracak birbirinden güzel tatil rotalarını bir araya getirdik. Bu harika yerleri mutlaka görmelisiniz. İşte  dünyanın en güzel 15 seyahat noktası:

1-Manarola, Cinque Terre, İtalya

115
Ölmeden önce görülmesi gereken yerler işte 15 seyahat noktası!

2-Koh Rong, Kamboçya

215
Ölmeden önce görülmesi gereken yerler işte 15 seyahat noktası!

3-Kapadokya, Türkiye

315
Ölmeden önce görülmesi gereken yerler işte 15 seyahat noktası!

4-Anantara Kihavah villaları, Maldivler

415