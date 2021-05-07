Ölmeden önce görülmesi gereken yerler işte 15 seyahat noktası!
Pandemi nedeniyle pek çoğumuz tatil ve gezi planlarını ertelemek zorunda kaldı. Bir sonraki seyahat rotanızı şimdiden belirlemeye ne dersiniz?Ölmeden önce mutlaka görülmesi gereken 15 muhteşem seyahat noktasını sizler için paylaşıyoruz...
Eskisi gibi özgürce tatil planları yapıp gezebileceğimiz günler elbette gelecek. O günler için işinizi kolaylaştıracak birbirinden güzel tatil rotalarını bir araya getirdik. Bu harika yerleri mutlaka görmelisiniz. İşte dünyanın en güzel 15 seyahat noktası:
1-Manarola, Cinque Terre, İtalya
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2-Koh Rong, Kamboçya
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3-Kapadokya, Türkiye
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4-Anantara Kihavah villaları, Maldivler
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