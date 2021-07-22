'Olmaz, yapamazsın' diyenlere inat başardı! Kayseri'de gören şaştı kaldı talep patladı
KAYSERİ'de girişimci Venhar Yılmaz, ‘burada tutmaz’ diyenlere aldırmadan bozkırda oluşturduğu bahçeyle ile kendi markasını oluşturarak ekonomiye katkı sunmak istiyor.
Kayseri’de yaşayan Venhar Yılmaz, Talas ilçesine bağlı Kamber Mahallesi’ndeki 4 dekarlık alana lavanta dikti. ‘Burada tutmaz’ diyenlere aldırmadan bahçesini oluşturan Yılmaz, adeta bozkırın ortasında renkli bir yer oluşturdu.
Görsel güzelliği olan bahçesini ilerleyen süreçte büyüterek lavanta yağı, lavanta balı üretimi ve fotoğraf çekinmek isteyenlerin uğrak yeri haline getirmek isteyen Yılmaz, kadın girişimcilere de örnek oldu.
Lavantayı hobi amaçlı diktiğini kaydeden Venhar Yılmaz, “Her şey çok güzel gidiyor. 2 dekarı 2 yaşında, 2 dekarı ise 1 yaşında olmak üzere bahçemizde dikili olarak 4 dekarlık bir alanımız var." ifadelerini kullandı.
"Bahçemizi daha da büyütmeyi düşünüyoruz" diyen Yılmaz "Gelen taleplere göre de bahçemizdeki boş alanlara doğru bahçemizi büyütmeyi düşünüyoruz. Bu durum biraz gelişigüzel ilerliyor." şeklinde konuştu.