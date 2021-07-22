'Olmaz, yapamazsın' diyenlere inat başardı! Kayseri'de gören şaştı kaldı talep patladı

Lavantayı hobi amaçlı diktiğini kaydeden Venhar Yılmaz, “Her şey çok güzel gidiyor. 2 dekarı 2 yaşında, 2 dekarı ise 1 yaşında olmak üzere bahçemizde dikili olarak 4 dekarlık bir alanımız var." ifadelerini kullandı.