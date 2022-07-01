Olmaz olsun böyle evlat! İki saat boyunca işkence etti, anne ve babasını bu hale getirdi

“Bizi bu hale oğlumuz getirdi”

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kemal B, “Bizi bu hale oğlumuz getirdi. Kimsemiz yok zaten. Hiç bir şey yokken böyle olduk. Dayağı yedik. O akşam oğlum birden geldi kapının önünde birden oldu bu olay. Olay bu. Yemek yiyorduk sonra kapının önüne çıktık bu hale geldik” dedi.