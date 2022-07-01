Olmaz olsun böyle evlat! İki saat boyunca işkence etti, anne ve babasını bu hale getirdi
Sinop'un Dikmen ilçesinde Yaşar Bozel, kendisine para vermeyen annesi Fatma ile babası Kemal Bozel'i, 2 saat boyunca baston, koltuk değneği ve balta sapıyla dövdü. Oğlunun sarhoş olduğunu belirten Fatma Bozel, "Hiçbir şey demeye gerek kalmadı. Tabağı yere vurdu. Sonra da kalktığı gibi bizi bu hale getirdi. Hiç bizi dinlemedi." dedi.
Sinop’un Dikmen ilçesi Kanlıçay köyünde ikamet eden 78 yaşındaki Fatma B. ve eşi 71 yaşındaki Kemal B. oğlu Yaşar. B. tarafından darp edildiğini öne sürdü. Olay, 28 Haziran Salı günü akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, evine dönen ve anne- babasından arabasına parça almak için para isteyen Yaşar B., istediği parayı alamayınca onlara saldırdı. Anne ve babasına bastonla, koltuk değnekleriyle, balta sapıyla saldıran Yaşar B., akşam 20.30 saatlerinden itibaren 22.30’a onlara kadar işkence yaptı.
İşkence sonrası yaklaşık 3 saat yerde kalan yaşlı çift ayağa kalkamadı. Daha sonra Kemal B'nin ayağa kalkıp evden telefonu almasıyla komşusunu aradığı ve ambulans istediği öğrenildi. Gece 02.00’de komşuları tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldıran çiftin vücudunun birçok yerinde kırıklar olduğu belirtilirken aile kendi öz oğullarından şikayetçi oldu.
“Bizi bu hale oğlumuz getirdi”
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kemal B, “Bizi bu hale oğlumuz getirdi. Kimsemiz yok zaten. Hiç bir şey yokken böyle olduk. Dayağı yedik. O akşam oğlum birden geldi kapının önünde birden oldu bu olay. Olay bu. Yemek yiyorduk sonra kapının önüne çıktık bu hale geldik” dedi.
Anne-babanın şikayeti üzerine gözaltına alınan Yaşar B. (47), 29 Haziran'da tutuklanarak cezaevine gönderildi.