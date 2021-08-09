Olimpiyatlarda Türkiye adına tarih yazan oyuncularımız yurda döndü!

Boksta kazandığı gümüş madalya ile, bu branşta Türkiye’ye ilk madalya getiren isim olan Buse Naz Çakıroğlu, herkese teşekkür ederken şöyle konuştu: “Çok uzun bir süreçti. Hem hazırlık hem de Tokyo’daki sürecimiz çok uzundu. Büyük bir başarı elde ettik ve 13 madalya kazandık. 2024 için de önemliydi bu."