Olimpiyatlarda Türkiye adına tarih yazan oyuncularımız yurda döndü!
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden sporcular yurda döndü. 13 madalya ile olimpiyatlardaki en fazla madalya kazanılan organizasyondan dönen sporcular, havalimanında coşkuyla karşılandı.
Olimpiyatlarda mücadele eden milli sporcular yurda döndü. Evin Demirhan, Süleyman Karadeniz, Süleyman Atlı, Taha Akgül, Dilara Bozan, Yasemin Adar, Osman Göçen, Uğur Aktaş, Serap Özçelik Arapoğlu, Meltem Hocaoğlu Akyol, Merve Çoban, Ali Sofuoğlu, Meryem Erdoğan, Buse Naz Çakıroğlu ve Eray Şamdan’ın yanı sıra, antrenörler, teknik ekip ve federasyon başkanlarının yer aldığı kafile, havaalanında coşkuyla karşılandı. Sporculara terminal girişinde çiçekler verilirken, madalya kazanan isimler, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Boksta kazandığı gümüş madalya ile, bu branşta Türkiye’ye ilk madalya getiren isim olan Buse Naz Çakıroğlu, herkese teşekkür ederken şöyle konuştu: “Çok uzun bir süreçti. Hem hazırlık hem de Tokyo’daki sürecimiz çok uzundu. Büyük bir başarı elde ettik ve 13 madalya kazandık. 2024 için de önemliydi bu."
"Benim tek hedefim bundan sonraki Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonluğu. Fenerbahçe Spor Kulübü’ne, Ali Koç’a, federasyon başkanımıza, herkese çok teşekkür ediyorum. Basın mensuplarına da çok teşekkür ediyorum."
"Çok heyecanlıyım. 2024 Paris’te kadın ve erkek eşitliği ön planda olacak. Kadın boksunda vize alamayan takımdan, madalya alan takıma döndük. Bu zamana kadar ki en fazla madalyayı kazandık. Herkese çok teşekkür ediyorum.”