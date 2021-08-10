Olimpiyat Şampiyonu Busenaz Sürmeneli döndü! Türk kadının yapabileceklerini gösterdim

Mehmet Baykan: “Her sporcumuzun madalyalarının ayrı ayrı hikayeleri var”

“Kamuoyu olimpiyatları yaşadığımız 25 güne şahit olsa da başta Busenaz olmak üzere tüm sporcu arkadaşlarımızın elde ettikleri başarıların arkasında yıllar var” diyen Mehmet Baykan şöyle devam etti: “Bize göre yıllar, onlara göre yaşadıkları zaman dilimi zorluklarla asırlar var. Bu madalya ve diğer aldığımız madalyalar bir anın, bir sonucun, bir müsabakanın eser değil."