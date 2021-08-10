Olimpiyat Şampiyonu Busenaz Sürmeneli döndü! Türk kadının yapabileceklerini gösterdim
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar boksta 69 kiloda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli yurda döndü. Havaalanında basın mensuplarına açıklamalar yapan milli sporcu, “Türk kadınının yapabileceklerini göstermekten çok mutluyum. Bu madalya hayal kuran bütün çocuklara, hiç pes etmeyen Türk kadınlarına ve Türkün gücünü gösteren herkese armağan olsun” dedi.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar boksta 69 kiloda şampiyon olan Busenaz Sürmeneli, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ile birçok sporcunun aralarında bulunduğu olimpiyat kafilesi yurda döndü.
İstanbul Havaalanı VIP Terminal girişinde alkışlarla karşılanan kafileye çiçekler verildi. Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'nın yanı sıra pek çok isim olimpiyat altın madalyasının sahibi Busenaz’ı karşılamak için havaalanına geldi.
Mehmet Baykan: “Her sporcumuzun madalyalarının ayrı ayrı hikayeleri var”
“Kamuoyu olimpiyatları yaşadığımız 25 güne şahit olsa da başta Busenaz olmak üzere tüm sporcu arkadaşlarımızın elde ettikleri başarıların arkasında yıllar var” diyen Mehmet Baykan şöyle devam etti: “Bize göre yıllar, onlara göre yaşadıkları zaman dilimi zorluklarla asırlar var. Bu madalya ve diğer aldığımız madalyalar bir anın, bir sonucun, bir müsabakanın eser değil."
"Ben, Cahit hocamın 2013 yılında attığı bir tweeti biliyorum; ‘Allah’ım, Trabzon’a bir olimpiyat şampiyonuyla dönmeyi nasip et’. Yine Busenaz’ın, Cumhurbaşkanımıza verdiği sözü biliyoruz; ‘Bu madalyayı size getireceğim’. Her sporcumuzun madalyalarının ayrı ayrı hikayeleri var."