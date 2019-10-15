Olimpiyat gururlarına muhteşem karşılama

İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, "İzmir olarak ülke olarak çok büyük bir gurur, onur duyuyoruz. Türkiye spor tarihinde bir ilk. Birlik beraberlik ihtiyaç duyduğumuz dönemde İstiklal Marşımız Almanya'da çalındı. Bu evlatlarımızı yetiştiren aileleri, tüm eğitim ve spor camiasına teşekkür ediyorum. Bu pırlanta gibi evlatlarımızın hep yanında olacağız" şeklinde konuştu.