Olimpiyat gururlarına muhteşem karşılama
Almanya’da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda tarihimizde ilk kez 1 altın, 1 gümüş madalya kazanarak 2020 Tokyo Olimpiyatları için 4 kota birden alan İzmirli milli cimnastikçiler İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Ferhat Arıcan ile Nazlı Savranbaşı, Türkiye’ye dönüşte müthiş bir coşkuyla karşılandı.
Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü, milli sporcular için Adnan Menderes Havalimanı’nda karşılama töreni düzenledi. Törene yüzlerce öğrenci ellerinde ay-yıldızlı bayraklar ve pankartlarla katıldı. Sporcuların aileleri, kulüplerindeki sporcu arkadaşları ve Stuttgart’taki şampiyonada halkada altın madalya kazanarak ülkemize Dünya Şampiyonası’nda cimnastikte ilk madalyasını getiren 24 yaşındaki İbrahim Çolak’ın bu yıl beden eğitimi öğretmeni olarak atandığı Aliağa Helvacı Ortaokulu öğrencileri de ellerinde öğretmenlerini kutlayan pankartlarla öğretmenlerini karşıladı.
Havalimanı çıkışında omuzlara alınan sporcular tezahüratlarla karşılandı. İzmirliler, hazırlanan platforma çıkan milli sporculara sevgi gösterilerinde bulundu. Gençlik Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, 4 olimpiyat kotası ve 2 madalyayla Almanya’dan dönen sporcuların İzmir'in ve Türk sporunun gurur kaynağı olduklarını belirterek, “Bu bir ilk. Türk spor tarihinde çığır açtılar” dedi.
İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, şampiyon sporcu İbrahim Çolak’ın öğretmen olduğunu hatırlatarak, çiçeği burnunda bir öğretmenimizin tarihi şampiyonluğunu kutlamanın gururunu yaşıyoruz. İbrahim, göreve yeni başlayan bir öğretmen olarak örnek oldu” diye konuştu.
İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, "İzmir olarak ülke olarak çok büyük bir gurur, onur duyuyoruz. Türkiye spor tarihinde bir ilk. Birlik beraberlik ihtiyaç duyduğumuz dönemde İstiklal Marşımız Almanya'da çalındı. Bu evlatlarımızı yetiştiren aileleri, tüm eğitim ve spor camiasına teşekkür ediyorum. Bu pırlanta gibi evlatlarımızın hep yanında olacağız" şeklinde konuştu.