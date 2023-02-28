Ölen kızının elini bir an olsun bırakmamıştı! Depremin sembol ismi olan baba dünya basınında: "Bu acı tarif edilemez"
Kahramanmaraş depreminde enkaz altında hayatını kaybeden kızı Irmak Leyla'nın elini tutarak yürekleri yakan depremzede baba Mesut Hançer’e ünlü sanatçı Ebru Yaşar Gülseven ve eşi tv100 Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Necat Gülseven yardım eli uzatmış Ankara’dan bir ev hediye etmişti. Söz konusu gelişme yabancı medya Fransız Haber Ajansı'nın (AFP) gündemine oturdu.
Depremde enkaz altındaki kızının elini bırakmayan babaya destek uluslararası basında yer aldı. Türkiye’yi sarsan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde enkaz altındaki kızının elini tuttuğu fotoğrafı ile depremim simgesi olan Mesut Hançer’e destek yabancı basının da gündeminde.
Fransız haber ajansı AFP muhabiri, Hançer’i ünlü sanatçı Ebru Yaşar ve tv100 Yönetim Kurulu Başkanı, iş insanı Necat Gülseven’in eşyalarını donatarak hediye ettiği Ankara’daki yeni evinde ziyaret etti.
MELEK OLARAK RESMEDİLDİĞİ TABLO
Üzerindeki turuncu mont ile depremde enkaz altında kalan kızının elini bırakmadan enkazda bekleyen baba Mesut Hançer’in Türkiye ve dünyada depremin sembolü haline gelen fotoğrafını çeken AFP muhabiri Adem Altan, üç hafta sonra bu kez Ankara’da Hançer’in izini sürdü.
Altan, Kahramanmaraş’tan Ankara’ya taşınan Hançer’le tv100 Yönetim Kurulu Başkanı, iş insanı Necat Gülseven ve eşi ünlü sanatçı Ebru Yaşar’ın tüm eşyalarını alarak hediye ettiği evde konuştu.