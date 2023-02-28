Ölen kızının elini bir an olsun bırakmamıştı! Depremin sembol ismi olan baba dünya basınında: "Bu acı tarif edilemez"

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Üzerindeki turuncu mont ile depremde enkaz altında kalan kızının elini bırakmadan enkazda bekleyen baba Mesut Hançer’in Türkiye ve dünyada depremin sembolü haline gelen fotoğrafını çeken AFP muhabiri Adem Altan, üç hafta sonra bu kez Ankara’da Hançer’in izini sürdü.