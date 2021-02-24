'Ölen annemle bağlantı kurdum' diyen Burak Akkul'dan ilginç açıklamalar
Koronavirüse yakalanan ilk ünlü isim Burak Akkul, İşin Aslı programında yoğun bakım sürecini anlattı.
Aslı Şafak'la İşin Aslı programına bu hafta Teve2 ekranlarında bir dönem yayımlanan Çok Gezenti programının sunucuları Burak ve Seda Akkul çifti katıldı. Burak Akkul, koronavirüs dünyaya yayılmaya başladığı sıralarda ilk hastalığa yakalanan ünlü isim olmuştu.
Koronavirüsü oldukça zor atlatan yoğun bakımda 21 gün uyutulan Akkul, o dönem yaşadıklarını yeniden Alı Şafak'a anlattı. Akkul'un açıklamalarında en dikkat çeken ise yoğun bakımda uyutulduğu esnada ölen annesiyle bağlantı kurduğunu söylemesi oldu.
Akkul, "Ölen annem beni bekliyordu, sıra bana gelmişti...'' dedi. 21 gün uyutulan Burak Akkul, o zor anlarında yakın zamanda kaybettiği annesiyle iletişim kurduğunu şu sözlerle anlattı:
"Annemi yakın zamanda kaybetmiştim, 2019'da. Onu gördüm, onunla ve bakıcısıyla bağlantı kurdum. Köşede bekliyorlardı beni.''