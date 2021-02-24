'Ölen annemle bağlantı kurdum' diyen Burak Akkul'dan ilginç açıklamalar

Aslı Şafak'la İşin Aslı programına bu hafta Teve2 ekranlarında bir dönem yayımlanan Çok Gezenti programının sunucuları Burak ve Seda Akkul çifti katıldı. Burak Akkul, koronavirüs dünyaya yayılmaya başladığı sıralarda ilk hastalığa yakalanan ünlü isim olmuştu.