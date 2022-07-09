Öldürülen Japonya Başbakanı Shinzo Abe suikastiyle ilgili şok detaylar! İşte katilin ilk ifadesi
JAPONYA'da başbakanlık koltuğunda en uzun süre oturan isim olan Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo, Nara kentinde katıldığı etkinlikte uğradığı silahlı saldırının ardından ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Abe'nin cenazesi başkent Tokyo'daki evine getirildi. Abe'nin katil zanlısının evinde yapılan aramada polis, çok sayıda el yapımı silah ve patlayıcı ele geçirdi.
Japonya'da başbakanlık koltuğunda en uzun süre oturan isim olan Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo, Nara kentinde katıldığı etkinlikte uğradığı silahlı saldırının ardından ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Abe'nin cenazesi başkent Tokyo'daki evine getirildi. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı.
Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe suikastına dair yeni detaylar ortaya çıktı. Daha önce Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) bünyesinde çalıştığı öğrenilen Yamagami Tetsuya’nın (41) el yapımı silahından çıkan 2 kurşunla hayatını kaybeden Abe’nin katil zanlısının evinde arama yapan polis, çok sayıda el yapımı silah ele geçirildiğini açıkladı.
Polis ayrıca evde bulunan patlayıcı madde olduğu tahmin edilen şüpheli paketlerin, imha edilmek üzere özel bir bölgeye gönderildiğini belirtti. Muhtemel bir patlama riskine karşı bölge sakinlerini tahliye eden polis ekipleri, soruşturmayı terör bağlantısı üzerine derinleştirdi.
Abe'nin ölüm nedeni netleşti
Nara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nden yapılan açıklamada, yerel saatle 17.03’te hayatını kaybeden eski Başbakan Abe’nin ölüm nedeni duyuruldu. Açıklamada, kurşun yarasının kalbine ulaşacak kadar derin olduğu belirtilerek, Abe'nin ölüm nedeninin kan kaybı olduğu ifade edildi.