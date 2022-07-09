Öldürülen Japonya Başbakanı Shinzo Abe suikastiyle ilgili şok detaylar! İşte katilin ilk ifadesi

Polis ayrıca evde bulunan patlayıcı madde olduğu tahmin edilen şüpheli paketlerin, imha edilmek üzere özel bir bölgeye gönderildiğini belirtti. Muhtemel bir patlama riskine karşı bölge sakinlerini tahliye eden polis ekipleri, soruşturmayı terör bağlantısı üzerine derinleştirdi.