Öldüresiye dövüp mezarını kazdığı karısına 3 yıl önce aşk şiirleri kitabı yazmış!
ADANA’da İran uyruklu mimar eşini öldüresiye dövüp mezarını kazdığı için tutuklanan zanlı kocanın, 3 yıl önce aşk kitabı yazıp eşine sevgililer gününde hediye ettiği ortaya çıktı
ADANA'da İran uyruklu mimar Galavizh Ayoubi Amirabad, 'iftara gitti' diye eşi Zülküf Coşkun (36) tarafından dövüldü. 32 yaşındaki kadın, olayın ardından tutuklanan kocasının daha önce kendisine yaşattığı kabus dolu günleri anlattı. Eşini öldüresiye dövdüğü için tutuklanan zanlı kocanın, 3 yıl önce aşk kitabı yazıp eşine sevgililer gününde hediye ettiği ortaya çıktı.
Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi’nde komşusuna iftar yemeğine giden 32 yaşındaki Galavizh Ayoubi Amirabad, eşi Z.Ç (36) tarafından komşularına ait evin bahçesinde öldüresiye darp edildi. Galavizh Ayoubi Amirabad'ın darp edildiği görüntüler kızı tarafından sosyal medyada paylaşılınca olayı gerçekleştiren Z.Ç. polis tarafından gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
Amirabad, eşinin ilk başlarda kendisine çok iyi davrandığını hatta kendine aşk kitabı yazdığını belirterek şunları söyledi: “Biz tanışmamızın 3’ncü yılındaydık bu kitabı hazırlamış. Bu kitabı sevgililer günüde bana hediye etti. Kitapta kendisini kimsesiz olarak yazmış ve bensiz olamayacağını söylemiş."
"Kitabın içerisinde o kadar güzel şeyler yazmış ki, onun aşkına gerçekten çok güveniyordum. Düşünüyorum da bu kadar duygu yalan olabilir mi her şey tiyatroymuş şu an hâlâ şoktayım.”