Öldükten 6,5 saat sonra dirilen kadın Twitter'da TT oldu kar fırtınasına yakalanmıştı

Eşiyle birlikte 2017 yılından bu yana Barselona’da yaşayan ve İngilizce öğretmenliği yapan Mash, 3 Kasım’da yaşananlarla ilgili hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. Yetkililer, hipotermi sonucu kalp atışı 6,5 saat duran Mash’ın hayata döndürülmesinin, İspanya’da ilk olduğunu ifade etti.