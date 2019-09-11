Öldüğü 2 gün sonra ortaya çıkmıştı! Süleyman Turan'ın cenazesinde katılanlar

83 yaşında hayata veda eden Süleyman Turan'ın cenaze namazı Üsküdar Şakirin Camii'nde öğle namazına müteakip kılındı. Cenaze namazının ardından sanatçı Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Tabutun üzerine Fenerbahçe türibün amigosu Paşalı Birol'un koyduğu pankartlar ise yakışık almadı. Törene katılan hiç kimse de bu duruma müdahale etmedi.