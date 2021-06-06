Öldü sanıp yaktılar 2 hafta sonra geri döndü! Hindistan'da aile üyeleri şoku atlatamıyor
HİNDİSTAN'da Covid-19 tedavisi 70 yaşındaki Muktyala Girijamma, ailesine büyük şok yaşattı. Doktorların öldüğünü söylemesi üzerine yakınları tarafından cesedi yakılan Girijamma, 14 gün sonra eve döndü.
Koronavirüs ile mücadelede sağlık sistemi çöken Hindistan'da her geçen gün farklı bir skandal yaşanıyor.
Son olay ise Jaggaiyapet şehrinde meydana geldi. Bölgede bulunan hastane yetkilileri Muktyala'nın kimliğini başka bir kadının kimlik bilgileri ile karıştırdı.
12 Mayıs'ta virüs kaptığı için hastanede tedavi altına alınan Muktyala'nın kocası ,eşinin durumunu öğrenmek için hastaneye gitti. Fakat karısını odasında bulmayınca yetkililere sordu.
Yetkililer, kendisine karısının başka bir odaya alındığını söyledi. Fakat kocası tüm odaları kontrol etmesine rağmen, Muktyala'yı bulamadı.