'Öldü' haberine Çaycı Hüseyin isyan etti! TRT1 Teşkilat itirafı şaşırttı: İlla öleceksek...

'Öldü' haberlerinin kendisinin yaptırdığını sananların olduğunu ancak yaptırmadığını ifade eden Özmol, "Yeni 'öldü' haberleriyle gündeme geldik. Ben anlamadım, bir çözüm bulmamız lazım. Yaşıyor muyuz, ölüyor muyuz bir karar verin." ifadelerini kullandı.