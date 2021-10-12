'Öldü' haberine Çaycı Hüseyin isyan etti! TRT1 Teşkilat itirafı şaşırttı: İlla öleceksek...
Çocuklar Duymasın dizisindeki 'Çaycı Hüseyin' rolüyle tanınan 45 yaşındaki oyuncu Alpaslan Özmol hakkında çıkan öldü haberlerine isyan ederken şaşırtan bir itirafta bulundu.
Denizli'ye bir firmanın tanıtımı için gelen 'Çocuklar Duymasın' dizisinin sevilen karakterleri arasında yer alan 'Çaycı Hüseyin' olarak tanınan Alpaslan Özmol'un öldüğüne yönelik iddialar sürekli sosyal medyada yer alıyor.
Sosyal medyada yine öldüğüne yönelik haberler çıkan Alpaslan Özmol, kendi tarzıyla "Adamı hasta etmeyin, kardeşim ölmedim ben" dedi.
'Öldü' haberlerinin kendisinin yaptırdığını sananların olduğunu ancak yaptırmadığını ifade eden Özmol, "Yeni 'öldü' haberleriyle gündeme geldik. Ben anlamadım, bir çözüm bulmamız lazım. Yaşıyor muyuz, ölüyor muyuz bir karar verin." ifadelerini kullandı.
"Adamı hasta etmeyin" diyen Özmol "Sorun bende mi onlar da mı anlamadım? İlla öleceksek 'Teşkilat' dizisinde ölmek isterim. Teklif bekliyorum, öleceksek orada ölelim" dedi.