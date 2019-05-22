Olaylı final öncesi İstanbullu Gelin dizisinde ters köşe yapacak detay!

Olaylı final öncesi İstanbullu Gelin dizisinde ters köşe yapacak detay!

İstanbullu Gelin 86. bölüm fragmanı yayınlandı, olanlar oldu! Unutulmaz bir finalle 2 bölüm sonra ekran hayatına son verecek olan dizinin yeni bölümündeki detay ters köşe yapacak.

Olaylı final öncesi İstanbullu Gelin dizisinde ters köşe yapacak detay! - Sayfa 1

Star TV ekranlarında 3 sezondur devam eden ve soluksuz izlenen başarılı dizi İstanbullu Gelin'in 86. bölüm fragmanı yayınlandı. Garip'in ölümünden sonra iyice boşuğa düşen Esma Boran'ın Süreyya'dan istediği şey izleyiciyi şok edecek. 

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Olaylı final öncesi İstanbullu Gelin dizisinde ters köşe yapacak detay! - Sayfa 2

Sadece 2 bölüm sonra 31 Mayıs Cuma akşamı seyirciye veda edecek dizinin yeni bölümü bu cuma akşamı yayınlanacak. İzleyiciyi soluksuz bırakacak yeni bölümdeki Esma Boran detayı ters köşe yapacak. 

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Olaylı final öncesi İstanbullu Gelin dizisinde ters köşe yapacak detay! - Sayfa 3

Dizi finale sadece bir bölüm kala izleyiciyi gözyaşları içinde bırakacak. İstanbullu Süreyya'nın Bursalı Boranlar ile tanışması ile başlayan dizi yine Boranlar'ın konağında unutulmaz bir finalle akıllara kazınacak. 

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Olaylı final öncesi İstanbullu Gelin dizisinde ters köşe yapacak detay! - Sayfa 4

Büyük aşkı Garip'in ölümünden sonra iyice çıkmaza giren Esma Boran tek çareyi ölümde bulacak ve bunun için Süreyya'ya yalvaracak. 

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