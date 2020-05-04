Olayın adresi Ümraniye! Kadınlar ekmek sırasında birbirine girdi
İSTANBUL Ümraniye'de ekmek kuyruğunda bekleyen kadınların sokak ortasında saç saça baş başa kavgasını çevredekiler ayırmakta güçlük çekti.
Ümraniye’de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, iddiaya göre ekmek kuyruğunda bekleyen 3 kadın bilinmeyen bir nedenle birbirlerine girdi.
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Ayırmaya çalıştılar ancak nafile
Kadınlar sokak ortasında saç saça baş başa kavga ederken vatandaşlar da panik içerisinde olan biteni izledi.
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Birkaç vatandaş da tarafları ayırmaya çalışırken hayli güçlük çekti.
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Sosyal mesafe sıfırlandı
Bir adamın kavga edenleri ayırmaya çalıştığı sırada başka bir kadınla ara ara birbirlerine saldırmaları da dikkat çekti.
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