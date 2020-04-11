Olayın adresi Küçükçekmece! Sokağa çıkma yasağına uymayan grup polise saldırdı

Demirören Haber Ajansı

KÜÇÜKÇEKMECE'de sokağa çıkma yasağını dikkate almayan bir grup, yapılan uyarılara sinirlenip polise saldırdı.

30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağını hiçe sayan Küçükçekmece'deki bir grup, parkta otururken polis tarafından uyarıldı. Uyarılara sinirlenen grup, önce tartıştı sonra polise saldırdı.

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Saat 13.00 sıralarında Kanarya Mahallesi Florya Caddesi üzerinde devriye gezen polis ekipleri, sokak üzerinde bir parkta bulunan gruba "evlerinize dönün" uyarısında bulundu.

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Polisle önce tartıştılar

Sokağa çıkma yasağına uymaları gerektiği uyarılarını dikkate almayan grup ile polis arasında tartışma yaşandı. 

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Sonra kavga ettiler

Tartışmada gruptakiler polise saldırdı. Olay yerine çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi.

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