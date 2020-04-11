Olayın adresi Küçükçekmece! Sokağa çıkma yasağına uymayan grup polise saldırdı
KÜÇÜKÇEKMECE'de sokağa çıkma yasağını dikkate almayan bir grup, yapılan uyarılara sinirlenip polise saldırdı.
30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağını hiçe sayan Küçükçekmece'deki bir grup, parkta otururken polis tarafından uyarıldı. Uyarılara sinirlenen grup, önce tartıştı sonra polise saldırdı.
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Saat 13.00 sıralarında Kanarya Mahallesi Florya Caddesi üzerinde devriye gezen polis ekipleri, sokak üzerinde bir parkta bulunan gruba "evlerinize dönün" uyarısında bulundu.
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Polisle önce tartıştılar
Sokağa çıkma yasağına uymaları gerektiği uyarılarını dikkate almayan grup ile polis arasında tartışma yaşandı.
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Sonra kavga ettiler
Tartışmada gruptakiler polise saldırdı. Olay yerine çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi.
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