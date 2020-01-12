Olay yeri İzmir! Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı'na silahlı saldırı
İZMİR Çiğli Belediyesi başkan yardımcısı Ali Rıza Koçer, arabasını park ettiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Olayda Koçer herhangi bir yara almazken, polis çalışma başlattı.
Olay, önceki gün 20.30 sıralarında Ataşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin önünde aracını park etmek isteyen Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer'e kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tabanca ile ardı ardına ateş açtı.
16
Koçer olayda herhangi bir yara almazken, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli veya şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.
26
İhbar üzerine gelen polis ekipleri, olay mahalini kapatarak delilleri inceledi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, saldırganların 6 el ateş açtığı ve sonra kaçtıkları öğrenildi.
36
Olay sonrasında CHP'li Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü olay yerine gelerek bilgi aldı.
46