Olay yeri İzmir! Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı'na silahlı saldırı

Olay, önceki gün 20.30 sıralarında Ataşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin önünde aracını park etmek isteyen Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer'e kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tabanca ile ardı ardına ateş açtı.