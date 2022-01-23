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Olay yeri Diyarbakır! Yolda yürürken kamyonetin açılan kapısı çarptı neye uğradığını şaşırdı

Olay yeri Diyarbakır! Yolda yürürken kamyonetin açılan kapısı çarptı neye uğradığını şaşırdı

DİYARBAKIR'da karlı yolda yürüyen bir kişiye yoldan geçen kapalı kasa kamyonetin açılan kapısı çarptı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay yeri Diyarbakır! Yolda yürürken kamyonetin açılan kapısı çarptı neye uğradığını şaşırdı

Olay, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde meydana geldi.  Sokak arasında ilerleyen kapalı kasa kamyonetin arka kapısı bir anda açıldı. 

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Olay yeri Diyarbakır! Yolda yürürken kamyonetin açılan kapısı çarptı neye uğradığını şaşırdı

Bu sırada karşı yönden gelen bir kişi, kamyonetin yanından geçerken, kapının çarpmasıyla yere düştü ve daha sonra kalkarak üzerini silkeledi.

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Olay yeri Diyarbakır! Yolda yürürken kamyonetin açılan kapısı çarptı neye uğradığını şaşırdı

Bu kişi daha sonra kamyonete bir süre baktıktan sonra yoluna devam etti. Olay anı  bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

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Olay yeri Diyarbakır! Yolda yürürken kamyonetin açılan kapısı çarptı neye uğradığını şaşırdı
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