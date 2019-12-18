Olay yeri Denizli! Öldüğü koku apartmana yayılınca anlaşıldı!
DENİZLİ'de apartmana yayılan ağır koku ihbarı üzerine, kokunun geldiği daireye giren polis ekipleri banyoda 40 yaşındaki Halit Esen'in cesedini buldu. Esen'in en az 10 gün önce düşerek öldüğü tahmin ediliyor.
Merkezefendi ilçesine bağlı Karahasanlı mahallesindeki 800. Yıl Konutları'nda gece saat 23.00 sıralarında bir apartmandan polise keskin koku ihbarı yapıldı.
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Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartmana giren polis ekipleri beşinci kattaki daireye girdiklerinde banyoda 40 yaşındaki Halit Esen'in cesediyle karşılaştı.
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En az 10 gün önce ölmüş
Yalnız yaşadığı ve işsiz olduğu öğrenilen Halit Esen'in en az 10 gün önce banyoda düşerek öldüğü tahmin ediliyor.
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Maske takarak daireye giren olay yeri ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı incelemelerini tamamladı.
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