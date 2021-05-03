Olay yeri Bursa! KADES butonuna bastı 5 dakikada gelen polisler eski eşinden kurtardı
İşten çıkıp evine giderken eski eşinin önünü kesip, zorla araca bindirmeye çalıştığı H.K. KADES'le kurtuldu. İşte Bursa'da yaşanan o olay...
BURSA’da işten çıkıp evine giderken eski eşi A.K.’nin (34) önünü kesip, zorla araca bindirmeye çalıştığı H.K. (29), telefonuna indirdiği Kadın Destek Uygulaması (KADES) butonuna basarak polisten yardım istedi. Yaklaşık 5 dakikada olay yerine ulaşan ekipler, H.K.’yi kurtarıp, A.K.’yi gözaltına aldı.
Özel bir firmada çalışan H.K., işten çıkıp evine gitmek için metro istasyonuna doğru yürürken, eski eşi A.K. yolunu kesti.
A.K.'nin kendisini zorla araca bindirmeye çalıştığı H.K., İçişleri Bakanlığı tarafından kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddeti engellemek amacıyla kurulan KADES uygulamasına girerek yardım butonuna bastı.
Bunun üzerine Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri ve Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı motosikletli yunus timleri, bölgeye sevk edildi.