Olay sahnelere RTÜK el attı! Asena Keskinci'nin dizisi kaldırılacak mı?

İNCELEME BAŞLATILDI

Bez Bebek ile tanınan oyuncu Asena Keskinci'nin başrolde olduğu Jasmine dizisi hakkında RTÜK açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Dijital bir platformda yayımlanan "Jasmine" adlı yapıma, Türk toplumunun temelini oluşturan aile yapısını hedef alan, millî ve manevi değerlerimizle açıkça çelişen, kadını istismar eden ve genel ahlaka aykırı içerikleri sebebiyle Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca inceleme başlatılmıştır."

RTÜK açıklamasının devamında şu ifadelere yer verildi:

"RTÜK olarak; yayıncılık faaliyetlerinin toplumun ahlaki değerlerine, kültürel dokusuna ve özellikle aile kurumuna zarar vermemesi gerektiği yönündeki hassasiyetimizi her fırsatta vurguluyoruz.