Olay röportajın tamamı yayınlandı! Cristiano Ronaldo Manchester United'ı bombaladı: "İmza attığım hafta anladım"
Manchester United ve Cristiano Ronaldo arasındaki kriz her geçen gün tırmanmaya devam ediyor. Piers Morgan'a verdiği röportajın ilk bölümüyle ortalığı karıştıran Portekizli futbolcunun yeni açıklamaları servis edildi. Tamamı yayınlanan röportajda dünya yıldızı Cristiano Ronaldo yine takımı Manchester United'ı bombaladı. Ronaldo yaptığı açıklamada, "Geri dönmek inanılmazdı. Kulüpteki hiçbir şeyin gelişmediğini imza attığım hafta anladım" dedi.
Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo, son günlerde spor gündeminin en tepesinde yer alıyor. 37 yaşındaki Ronaldo, Manchester United yönetiminden, eski takım arkadaşlarına, kulübün sahiplerinden hocasına kadar açıklamalarda bulundu. İşte 3 güne yayılarak yayınlanan o röportaj:
Katıldığı röportajın tamamı yayınlanan Ronaldo "Futboldaki en önemli şey taraftarlardır. Onlar her zaman benim yanımda oldular. Bunu sokakta yürürken bile hissediyorum. Beni çok takdir ediyorlar. Benim için taraftarlar her şey demek.
Manchester City'e transfer olmaya çok yakındım. Benimle uzun süre konuştular. Pep Guardiola, beni ikna etmek için çok uğraştı. Manchester United ile bir tarihim var. Kalbim, hislerim... Ayrıca, Sir Alex Ferguson. İşi değiştiren bunlar oldu" dedi.
37 yaşındaki yıldız eski teknik direktörü Sir Alex Ferguson hakkında, "Ferguson, Manchester United'a dönüşümde anahtar rol oynadı. Manchester City'e çok yakındım ama imza atsaydım sadık biri olmazdım. Bu bilinçli bir karardı. Hiçbir zaman geri döndüğüm için pişman olmadım. Geri dönüşümde en önemli pay Sir Alex Ferguson'ındı. Sir Alex Ferguson beni aradı, 'Manchester City'e imza atamazsın, bu imkansız' dedi.