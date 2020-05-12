Olay fotoğraf! Sarıklı cübbeli, papyonlu ve fraklı Diyanet İşleri Başkanı
National Geographic dergisi 133’üncü kuruluş yıldönümünde arşivdeki fotoğraflarını paylaşıma açarken çarpıcı Türkiye görüntüleri dikkat çekti. En Dikkat çeken fotoğraf ise sarığı ve cübbesinin altında beyaz papyonu ve frakıyla görünen Diyanet İŞleri Başkanı oldu. Peki o isim kimdi?..
National Geographic dergisi 133’üncü kuruluş yıldönümünde arşivdeki fotoğraflarını paylaşıma açarken çarpıcı Türkiye görüntüleri dikkat çekti. Fotoğraflar dönemin portrelerini yansıtıyor. Fotoğrafların birinde de ünlü İslam âlimi Ahmet Hamdi Akseki yer alıyor.
Ünlü İslam Alimi Ahmet Hamdi Akseki, fotoğrafta sarığı ve cübbesinin altında beyaz papyonu ve frakıyla görülüyor. 1924 sonrasına tarihlenen bu fotoğrafa dergi tarafından, “Kemal Paşa’nın yılda bir kez ülkenin önemli isimlerini kabul ettiği bir günde, ülkenin önde gelen din adamı bile Avrupa tarzı frak giyiyor” notu düşülmüş.
Ahmet Hamdi Akseki 1924 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Müşavere Heyeti azalığına, 1939 yılında ise Diyanet İşleri’nin ilk başkanı Rıfat Börekçi’nin yardımcılığına tayin edilmişti. Henüz 32 yaşında iken 3 fakülteyi tamamlayan Aksekili, 1947’de Diyanet İşleri Başkanı olmuştu.
Diyanet'in 3. Başkanı Ahmet Hamdi Akseki kimdir?
Ahmet Hamdi Akseki 1887 yılında doğmuş 1951 yılında vefat etmiştir. Tarihimizin 3. Diyanet Başkanı’dır. Saltanat, Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerine tanıklık etmiş bir din adamıdır. Eğitimini İstanbul’da tamamlamıştır ve daha sonrasında Kurtuluş Savaşı döneminde Ankara’ya öğretmen olarak atanmıştır. Ömrünün sonuna kadar birçok dini yönlü eserler yazmıştır.