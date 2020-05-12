Olay fotoğraf! Sarıklı cübbeli, papyonlu ve fraklı Diyanet İşleri Başkanı

Ünlü İslam Alimi Ahmet Hamdi Akseki, fotoğrafta sarığı ve cübbesinin altında beyaz papyonu ve frakıyla görülüyor. 1924 sonrasına tarihlenen bu fotoğrafa dergi tarafından, “Kemal Paşa’nın yılda bir kez ülkenin önemli isimlerini kabul ettiği bir günde, ülkenin önde gelen din adamı bile Avrupa tarzı frak giyiyor” notu düşülmüş.