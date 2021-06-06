Olay ayrılık bombası patladı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finalinde bırakıyor
ATV'de yayımlanan Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz'ın sezon finalinde bomba bir ayrılık yaşanacak.
ATV ekranlarının fenomen dizisi haline gelen Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz'ın sezon finalinde bir ayrılık yaşanacağı öğrenildi. Sezon finali öncesi, diziye veda edecek isim ortaya çıktı.
TV100'de yer alan habere göre; Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 199. bölümde sezon finali yaparak, gelecek sezon yeniden ekranda olmak üzere spot lambalarını kapatacak.
Dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, yeni sezon için şimdiden büyük heyecan duyduklarını ifade ederek izleyiciyi çeşitli sürprizlerin beklediğini açıklamıştı.
Dizinin 200. bölümde yapması planlanan sezon finali bir hafta öne alındı. Sonbaharda 200. bölümle 7. sezonunu açacak olan diziye usta oyuncu Ali İpin veda ediyor.