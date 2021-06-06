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Olay ayrılık bombası patladı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finalinde bırakıyor

Olay ayrılık bombası patladı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finalinde bırakıyor

ATV'de yayımlanan Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz'ın sezon finalinde bomba bir ayrılık yaşanacak.

Olay ayrılık bombası patladı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finalinde bırakıyor

ATV ekranlarının fenomen dizisi haline gelen Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz'ın sezon finalinde bir ayrılık yaşanacağı öğrenildi. Sezon finali öncesi, diziye veda edecek isim ortaya çıktı.

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Olay ayrılık bombası patladı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finalinde bırakıyor

TV100'de yer alan habere göre; Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 199. bölümde sezon finali yaparak, gelecek sezon yeniden ekranda olmak üzere spot lambalarını kapatacak.

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Olay ayrılık bombası patladı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finalinde bırakıyor

Dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, yeni sezon için şimdiden büyük heyecan duyduklarını ifade ederek izleyiciyi çeşitli sürprizlerin beklediğini açıklamıştı.

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Olay ayrılık bombası patladı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finalinde bırakıyor

Dizinin 200. bölümde yapması planlanan sezon finali bir hafta öne alındı. Sonbaharda 200. bölümle 7. sezonunu açacak olan diziye usta oyuncu Ali İpin veda ediyor. 

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