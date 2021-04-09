Olay aldatılma itirafı Esra Dermancıoğlu eski eşine bakın neler söylemiş
Bir Zamanlar Çukurova dizisinden yakın zamanda ayrılan Esra Dermancıoğlu, Armağan Çağlayan'ın programında bomba bir itirafta bulundu.
ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Behice karakterine hayat veren Esra Dermancıoğlu, açıklamalarıyla hem güldürdü hem de şaşırttı. Başarılı oyuncu, Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrılmasının ardından Adana'dan İstanbul'a döndü.
Sosyal medyada oldukça aktif olan Dermancıoğlu, bu kez YouTube'da Armağan Çağlayan'ın Gör Beni programına katıldı. Armağan Çağlayan'ın merak ettiği sorular üzerinden ilerleyen programda Dermancıoğlu, aldatıldığını itiraf etti.
Türkiye'de aldatılmanın ve çeşitli travmaların hayatları çok uzun süre etkilediğini fakat kendisinin bu kadar uzun süreler bu travmalara takılı kalmak istemediğini belirten Esra Dermancıoğlu, aldatılmayı kafasına takmadığını söyledi.
Dermancıoğlu, eşinin kendisini aldattığını şu sözlerle anlattı:
"Biz bir seyahate gideceğiz. O gece arkadaşlarımız gitti, berjerde oturuyoruz. Elinde viski böyle sallıyor. Birden bir şey mi oldu, sen beni mi aldatıyor musun? dedim. Evet dedi.''