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Olay aldatılma itirafı Esra Dermancıoğlu eski eşine bakın neler söylemiş

Olay aldatılma itirafı Esra Dermancıoğlu eski eşine bakın neler söylemiş

Bir Zamanlar Çukurova dizisinden yakın zamanda ayrılan Esra Dermancıoğlu, Armağan Çağlayan'ın programında bomba bir itirafta bulundu.

Olay aldatılma itirafı Esra Dermancıoğlu eski eşine bakın neler söylemiş

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Behice karakterine hayat veren Esra Dermancıoğlu, açıklamalarıyla hem güldürdü hem de şaşırttı. Başarılı oyuncu, Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrılmasının ardından Adana'dan İstanbul'a döndü.

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Olay aldatılma itirafı Esra Dermancıoğlu eski eşine bakın neler söylemiş

Sosyal medyada oldukça aktif olan Dermancıoğlu, bu kez YouTube'da Armağan Çağlayan'ın Gör Beni programına katıldı. Armağan Çağlayan'ın merak ettiği sorular üzerinden ilerleyen programda Dermancıoğlu, aldatıldığını itiraf etti.

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Olay aldatılma itirafı Esra Dermancıoğlu eski eşine bakın neler söylemiş

Türkiye'de aldatılmanın ve çeşitli travmaların hayatları çok uzun süre etkilediğini fakat kendisinin bu kadar uzun süreler bu travmalara takılı kalmak istemediğini belirten Esra Dermancıoğlu, aldatılmayı kafasına takmadığını söyledi.

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Olay aldatılma itirafı Esra Dermancıoğlu eski eşine bakın neler söylemiş

Dermancıoğlu, eşinin kendisini aldattığını şu sözlerle anlattı:

"Biz bir seyahate gideceğiz. O gece arkadaşlarımız gitti, berjerde oturuyoruz. Elinde viski böyle sallıyor. Birden bir şey mi oldu, sen beni mi aldatıyor musun? dedim. Evet dedi.''

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