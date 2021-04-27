Olası İstanbul depreminde 11 ile tahliye! Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Yakın zamanda olacak

1999 depreminde yaşanan sıkıntıları anımsattı

''Eylem planını olumlu karşılıyorum'' diyen Ersoy, "'Çoklu bir tahliye sistemi var. Deniz, demir, hava ve kara yolları olmak üzere hepsi. Kara yolları çok tıkanıyor. 1999'u hatırlayın karayolları trafik açısından çok kilitlenmişti, hatta bir ambulansın bile geçeceği yollar kalmamıştı." dedi.