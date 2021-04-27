Olası İstanbul depreminde 11 ile tahliye! Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Yakın zamanda olacak
İSTANBUL'da olası büyük depreme önlem olarak eylem planı hazırlandı. Buna göre depremzedeler, 4 yoldan tahliye edilip belirlenen 11 ile gönderilecek. Konuya ilişkin konuşan Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, seferberlik çağrısı yaptı, hazırlıkların önemini anlattı.
İstanbul'un yaklaşık 20 milyon nüfusu var ve beklenen 7'nin üzerindeki deprem gerçeği var. Uzmanlar İstanbul'da beklenen büyük depreme karşı uyarıyor. Peki İstanbul'da 7'nin üzerinde bir deprem olursa İstanbul'dan çıkış nasıl olacak? Tahliyeler nasıl yapılacak?
4 yoldan tahliye: İçişleri, AFAD gibi bir çok kurum ve kuruluş toplantı yaptı ve İstanbul'da deprem olması halinde tahliye eylem planı açıklandı. Eylem planına göre hava, kara, deniz ve demir yolu ile tahliyeler yapılacak.
Depremin yakın zamanda olacağını vurgulayan Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, hazırlıkların önemini CNN Türk'e anlattı.
1999 depreminde yaşanan sıkıntıları anımsattı
''Eylem planını olumlu karşılıyorum'' diyen Ersoy, "'Çoklu bir tahliye sistemi var. Deniz, demir, hava ve kara yolları olmak üzere hepsi. Kara yolları çok tıkanıyor. 1999'u hatırlayın karayolları trafik açısından çok kilitlenmişti, hatta bir ambulansın bile geçeceği yollar kalmamıştı." dedi.