Olacak O Kadar programıyla tanınan Mevlüt Demiryay hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Olacak O Kadar programıyla tanınan Mevlüt Demiryay hayatını kaybetti

Olacak O Kadar programındaki oyunculuğuyla tanınan ünlü oyuncu Mevlüt Demiryay hayatını kaybetti.

Olacak O Kadar programıyla tanınan Mevlüt Demiryay hayatını kaybetti - Sayfa 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçısı, tiyatro ve sinema oyuncusu Mevlüt Demiryay yaşamını yitirdi. Olacak O Kadar programıyla tüm Türkiye'de tanınan Demiryay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatro'nda birçok oyunda da rol almıştı.

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Olacak O Kadar programıyla tanınan Mevlüt Demiryay hayatını kaybetti - Sayfa 2

Sanatçı, çarşamba günü kılınacak öğle namazını müteakip Niğde Ulukışla Mezarlığı’na defnedilecek.

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Olacak O Kadar programıyla tanınan Mevlüt Demiryay hayatını kaybetti - Sayfa 3

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları yaşamını yitiren sanatçısı Mevlüt Demiryay için yayınladığı mesajda: “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, değerli sanatçısı, tiyatro ve sinema oyuncusu Mevlüt Demiryay’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. 

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Olacak O Kadar programıyla tanınan Mevlüt Demiryay hayatını kaybetti - Sayfa 4

Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk Tiyatrosu’na başsağlığı dileriz.” ifadelerine yer verdi.

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