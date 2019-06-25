Olacak O Kadar programıyla tanınan Mevlüt Demiryay hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı
Olacak O Kadar programındaki oyunculuğuyla tanınan ünlü oyuncu Mevlüt Demiryay hayatını kaybetti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçısı, tiyatro ve sinema oyuncusu Mevlüt Demiryay yaşamını yitirdi. Olacak O Kadar programıyla tüm Türkiye'de tanınan Demiryay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatro'nda birçok oyunda da rol almıştı.
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Sanatçı, çarşamba günü kılınacak öğle namazını müteakip Niğde Ulukışla Mezarlığı’na defnedilecek.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları yaşamını yitiren sanatçısı Mevlüt Demiryay için yayınladığı mesajda: “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, değerli sanatçısı, tiyatro ve sinema oyuncusu Mevlüt Demiryay’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
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Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk Tiyatrosu’na başsağlığı dileriz.” ifadelerine yer verdi.
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