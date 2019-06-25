Olacak O Kadar programıyla tanınan Mevlüt Demiryay hayatını kaybetti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçısı, tiyatro ve sinema oyuncusu Mevlüt Demiryay yaşamını yitirdi. Olacak O Kadar programıyla tüm Türkiye'de tanınan Demiryay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatro'nda birçok oyunda da rol almıştı.