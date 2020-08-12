Okyanusta tehlikeli deney! Köpek balıkları insan kanına gelir mi? İşte cevabı
Bermuda Adaları’nda yaşayan Mark Rober adlı youtuber, köpek balıklarının beslenme tercihini araştırdı. Rober, okyanusta bir tarafa balık kanı diğer tarafa insan kanı koydu. Bakın köpek balıkları en çok hangisini tercih etti.
Bermuda Adaları’nda yaşayan ve Eski NASA mühendisi olan Youtuber Mark Rober, köpek balıklarının beslenme tercihlerini bulmak için tehlikeli bir deney gerçekleştirdi. Rober, deneye ilk olarak kan pompalayan bir sisteme sahip sörf tahtaları tasarlayarak başladı. Rober, tasarladığı sörf tahtasındaki pompadan kanları serbest bırakarak, köpek balıklarının hangi besini tercih ettiğini gözlemledi.
İnsan kanı bulunan sörf tahtası 20 kez tercih edildi
Rober, sörf tahtasındaki kan, insan ve inek kanı karışımıyken diğer tahtaya balık kanı doldurdu. Rober’in yaptığı deney drone ile görüntülendi. Köpek balıklarının, balık kanı yayılan sörf tahtasını yaklaşık olarak 134 kez daha fazla tercih ettiği görüldü. Diğer yandan köpek balıkları, insan ve inek kanı karışımı yayılan sörf tahtasına yaklaşık 20 kez geldiği tespit edildi.
Deneyden yansıyanlar şöyle oldu: