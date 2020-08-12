Okyanusta tehlikeli deney! Köpek balıkları insan kanına gelir mi? İşte cevabı

İnsan kanı bulunan sörf tahtası 20 kez tercih edildi

Rober, sörf tahtasındaki kan, insan ve inek kanı karışımıyken diğer tahtaya balık kanı doldurdu. Rober’in yaptığı deney drone ile görüntülendi. Köpek balıklarının, balık kanı yayılan sörf tahtasını yaklaşık olarak 134 kez daha fazla tercih ettiği görüldü. Diğer yandan köpek balıkları, insan ve inek kanı karışımı yayılan sörf tahtasına yaklaşık 20 kez geldiği tespit edildi.