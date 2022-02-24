'Öküz' diyen takipçisine Vedat Milor öyle bir yanıt verdi ki pişman etti! Sosyal medyayı salladı
Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü gurme Vedat Milor, kendisine gelen yoruma kayıtsız kalamayarak verdiği yanıtla olay oldu.
Türkiye'nin en tanınmış yemek yazarı ve programcısı Vedat Milor, sosyal medya hesabını aktif kullanması ve sık sık paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
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Milor, "Ne olursa olsun takipçilerinizle olan iletişime önem verin." mesajını yayınladı.
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Ünlü gurmenin paylaşımına bir takipçisi "Öküz" deyince olanlar oldu.
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Milor, takipçisine "Memnun oldum, ben de Vedat Milor..." yanıtını verdi.
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