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'Öküz' diyen takipçisine Vedat Milor öyle bir yanıt verdi ki pişman etti! Sosyal medyayı salladı

'Öküz' diyen takipçisine Vedat Milor öyle bir yanıt verdi ki pişman etti! Sosyal medyayı salladı

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü gurme Vedat Milor, kendisine gelen yoruma kayıtsız kalamayarak verdiği yanıtla olay oldu.

'Öküz' diyen takipçisine Vedat Milor öyle bir yanıt verdi ki pişman etti! Sosyal medyayı salladı

Türkiye'nin en tanınmış yemek yazarı ve programcısı Vedat Milor, sosyal medya hesabını aktif kullanması ve sık sık paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. 

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'Öküz' diyen takipçisine Vedat Milor öyle bir yanıt verdi ki pişman etti! Sosyal medyayı salladı

Milor, "Ne olursa olsun takipçilerinizle olan iletişime önem verin." mesajını yayınladı.

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'Öküz' diyen takipçisine Vedat Milor öyle bir yanıt verdi ki pişman etti! Sosyal medyayı salladı

Ünlü gurmenin paylaşımına bir takipçisi "Öküz" deyince olanlar oldu. 

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'Öküz' diyen takipçisine Vedat Milor öyle bir yanıt verdi ki pişman etti! Sosyal medyayı salladı

Milor, takipçisine "Memnun oldum, ben de Vedat Milor..." yanıtını verdi.

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