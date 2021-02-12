'Okuma-yazma bilmiyorum' cevabını alınca Aleyna Tilki kahkaha attı! Kitap vermişti
BEBEK'te bir kitapçıdan çıkarken görüntülenen Aleyna Tilki'nin çiçekçi bir çocukla arasındaki diyalogla gündem oldu.
Sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Aleyna Tilki, son olayıyla yine sosyal medyanın diline düştü. Özel şoförüyle Bebek'teki bir kitapçıya gelerek alışveriş yaptı. Tilki, kitapçıdan çıkarken basın mensuplarıyla kısa bir sohbet etti.
Genç şarkıcı, "İngilizce şarkımın klibimini çekeceğiz. Tipik Aleyna Tilki klibi olacak ama bu sefer daha kaliteli. Dünyaya açılan bir proje olduğu için... Klipte bilim insanı yönümü de göstereceğiz. Şimdi bunu dediğim için benimle dalga geçecekler" dedi.
Aleyna Tilki'nin basın mensuplarıyla sohbet ettiği anlarda bir çiçekçi çocuk yanına geldi ve para istedi. Tilki, para isteyen çiçekçiyi geri çevirmedi. Şoförüne William Shakespeare'ın "Hamlet" kitabını aldırdı ve hediye etti.
Çocuğun, "Abla, ben okuma yazma bilmiyorum. Bir dahaki sefere de okula yazdır" demesi karşısında şaşırıp gülen Tilki, hala gülerek "Keşke herkes birbirine kitap alsa. Ne güzel olur" dedi.