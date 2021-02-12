'Okuma-yazma bilmiyorum' cevabını alınca Aleyna Tilki kahkaha attı! Kitap vermişti

Genç şarkıcı, "İngilizce şarkımın klibimini çekeceğiz. Tipik Aleyna Tilki klibi olacak ama bu sefer daha kaliteli. Dünyaya açılan bir proje olduğu için... Klipte bilim insanı yönümü de göstereceğiz. Şimdi bunu dediğim için benimle dalga geçecekler" dedi.