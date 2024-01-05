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Okulun tek kız öğrencisi: "Kadınların her şeyi yapabileceğini gösteriyoruz"

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Okulun tek kız öğrencisi: "Kadınların her şeyi yapabileceğini gösteriyoruz"

Samsun Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 914 öğrenci arasında Ebru Kaygılı isimli tek kız öğrenci eğitim görüyor.

Okulun tek kız öğrencisi: "Kadınların her şeyi yapabileceğini gösteriyoruz"

Samsun Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 914 öğrenci arasında Ebru Kaygılı isimli tek kız öğrenci eğitim görüyor.

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Okulun tek kız öğrencisi: "Kadınların her şeyi yapabileceğini gösteriyoruz"

Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 7 farklı alanda 914 kişilik öğrenci sayısı ile eğitim veriyor. 912 öğrenci arasından tek kız öğrenci olarak göze çarpan lisenin 12. sınıf öğrencisi Ebru Kaygılı; elektrik, elektronik ve haberleşme alanında eğitim görüyor. 

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Okulun tek kız öğrencisi: "Kadınların her şeyi yapabileceğini gösteriyoruz"

Haftanın 3 günü işletmede staj gören Ebru Kaygılı, diğer kalan günlerde ise lisede eğitim alıyor.

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Okulun tek kız öğrencisi: "Kadınların her şeyi yapabileceğini gösteriyoruz"

"Kadınların her şeyi yapabileceğini gösteriyoruz"
Öğrenci Ebru Kaygılı, "Staj yaptıktan sonra okulda eğitim hayatıma devam ediyorum. Böylece öğrendiğim bilgileri okulda pekiştiriyorum. Asıl hedefim elektrik-elektronik mühendisi olmak. 

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