Okulun tek kız öğrencisi: "Kadınların her şeyi yapabileceğini gösteriyoruz"

Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 7 farklı alanda 914 kişilik öğrenci sayısı ile eğitim veriyor. 912 öğrenci arasından tek kız öğrenci olarak göze çarpan lisenin 12. sınıf öğrencisi Ebru Kaygılı; elektrik, elektronik ve haberleşme alanında eğitim görüyor.