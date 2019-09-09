Okulun ilk gününe makam arabasıyla gitti! Adana'dan gelen görüntü
TÜRKİYE'de 2019 - 2020 yeni eğitim dönemi bugün başlarken okulun ilk günü heyecanı yaşandı. Adana'dan gelen bir görüntü ise hem alkış aldı hem duygulandırdı. İşte makam arabasıyla okulun ilk gününe çocuk:
Iğdır'da terör örgütü PKK'nın döşediği bombanın patlaması sonucu 4 yıl önce şehit olan polis memuru İbrahim Derindere'nin kızı Hafza Derindere, babasının toprağa verildiği gün olan 9 Eylül'de okula başladı. Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Hafza'yı makam aracıyla okula götürdü.
Iğdır'da, Dilucu Sınır Kapısı’nda 8 Eylül 2015'te görevli polis memurlarını götüren servis minibüsü ile koruma görevi yapan otomobilin geçişi sırasında bölücü terör örgütü PKK’lı teröristlerin yola önceden döşedikleri bombayı patlatması sonucu polis memuru İbrahim Derindere 13 silah arkadaşıyla birlikte şehit oldu.
Derindere 9 Eylül 2015 yılında Adana'da düzenlenen törenle Buruk Mezarlığındaki polis şehitliğine defnedildi. Şehit polis memuru geride kızı Hafza Derindere (7) ve gözü yaşlı eşi Şeyma Nur Derindere'yi bıraktı. Hafza Derindere babası şehit olduğunda 2 yaşında olduğu için onu hiç hatırlayamadı. Anne Derindere kızını tek başına büyütürken, Adana Emniyet Müdürlüğü her zaman onların yanında oldu.
Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da babasız kalan şehit çocuklarıyla sık sık bir araya gelip ilgilendi. Hafza Derindere 6 yaşına geldiği için Çukurova İMKB İlkokulu'na kaydı yaptırıldı.