Okulun ilk gününe makam arabasıyla gitti! Adana'dan gelen görüntü

Derindere 9 Eylül 2015 yılında Adana'da düzenlenen törenle Buruk Mezarlığındaki polis şehitliğine defnedildi. Şehit polis memuru geride kızı Hafza Derindere (7) ve gözü yaşlı eşi Şeyma Nur Derindere'yi bıraktı. Hafza Derindere babası şehit olduğunda 2 yaşında olduğu için onu hiç hatırlayamadı. Anne Derindere kızını tek başına büyütürken, Adana Emniyet Müdürlüğü her zaman onların yanında oldu.