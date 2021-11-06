Okulların kapanmasıyla ilgili çarpıcı anket! Veliler ne düşünüyor?

Online eğitim yetersiz mi?



Koronavirüs’ün hayatımıza katmış olduğu en önemli değişimlerden biri de neredeyse tüm dünyada eğitimlerin online ortama taşınmış olması hiç kuşkusuz. Her 10 kişiden 7’si online eğitimin yeterli olmadığını düşünüyor. Yeterli olduğunu düşünenler ise yaklaşık her 10 kişiden 1’ine karşılık geliyor. Bu sonuçların ana sebebi gelir dağılımı ile ilgili olabilir mi? Yeterli kaynakları olmayan aileler, online eğitimde daha geride kalıyor olabilir mi?