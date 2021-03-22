Okullarda vakalar patladı! Yüz yüze eğitime 14 gün ara verildi

Koronavirüste bir yılı geride bıraktık. Birçok kişinin ölümüne neden olan virüs Türkiye'de de can almaya devam ediyor. Öte yandan vaka sayıları da her geçen gün artıyor. Bununla birlikte birçok ilde okullardaki vaka sayıları nedeni ile yüz yüze eğitime ara verildiği haberleri geliyor. Hangi illerde yüz yüze eğitime ara verildi?