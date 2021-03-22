Okullarda vakalar patladı! Yüz yüze eğitime 14 gün ara verildi
TÜRKİYE genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8'inci ve 12'nci sınıflarda yüz yüze eğitim devam ediyor. Ama gelin görün ki her yeni gün farklı illerdeki okullarda rastlanılan vakalar nedeniyle eğitime ara veriliyor. Hangi illerde kaç gün eğitime ara verildi? Detaylar haberimizde...
Koronavirüste bir yılı geride bıraktık. Birçok kişinin ölümüne neden olan virüs Türkiye'de de can almaya devam ediyor. Öte yandan vaka sayıları da her geçen gün artıyor. Bununla birlikte birçok ilde okullardaki vaka sayıları nedeni ile yüz yüze eğitime ara verildiği haberleri geliyor. Hangi illerde yüz yüze eğitime ara verildi?
Sinop'ta eğitime 14 gün ara verildi
Sinop'ta, bir okulda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmesi üzerine eğitime 14 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, merkezde bir ortaokulda Kovid-19 vakasına rastlanılması üzerine okulda yüz yüze eğitime 14 gün ara verildiği belirtildi.
Ağlı'da eğitime 14 gün ara verildi
Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde bazı okullarda koronavirüs vakası tespit edilmesi üzerine yüz yüze eğitime 14 gün ara verildi.
Gökçeada'da 5 okulda 29 Mart'a kadar ara verildi
Gökçeada İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Dr. Serhat Doğan başkanlığında, salgın tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime ara verilmesi için toplandı. Gökçeada Atatürk Anadolu Lisesi ile Gökçeada Özel Zeytinli Rum İlkokulu'nda testi pozitif çıkan öğretmen, Cumhuriyet İlkokulu'nda testi pozitif çıkan öğrenci ile Gökçeada Özel Tepeköy Rum Ortaokulu ve Gökçeada Özel Tepeköy Rum Lisesi'nde temaslı öğrenci bulunması nedeniyle, söz konusu 5 okulda salgının yayılımını önlemek için yüz yüze öğretime 29 Mart tarihine kadar ara verildi.