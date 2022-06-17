Okullarda karne heyecanı günü! MEB bu yaz ilk kez yapacak başvurular başladı
2021-2022 eğitim öğretim yılı bugün karne alınmasıyla sona eriyor. Koronavirüs pandemisi gölgesinde geçen ve 1,5 yıl kapalı kalan okulların ardından tam yıl açık kalan okullar yaz tatiline giriyor. MEB bu yıl ilk kez yaz okulu başlatıyor. Okullar ne zaman açılacak, yaz okulu başvuruları nasıl olacak? İşte tüm yurttan karne manzaraları ve detaylar...
Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretimokullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün karne alarak yaz tatiline girecek. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bu yıl ilk kez yaz tatilinde destekleme ve yetiştirme kurslarının yanı sıra yaz okulları açacak.
Bu yıl ilk kez yaz tatili boyunca kütüphaneler açık kalacak. Ayrıca ücretsiz yaz okulları ile öğrenciler yaz aylarında bilimden sanata, yabancı dilden matematiğe ilgili alanlarına uygun ücretsiz olarak eğitim alabilecekler.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu yıl ilk kez yaz tatilinde destekleme ve yetiştirme kurslarının yanı sıra yaz okulları açacak. Temel eğitim düzeyinde 4, 5, 6, 7 ve 8'inci sınıflara, ortaöğretim düzeyinde ise 9, 10, 11 ve 12'nci sınıflara yönelik matematik ve İngilizce derslerinden açılacak yaz okullarına başvurular 18 Haziran'a kadar sürecek.
MEB'in başlattığı "matematik seferberliği" kapsamında matematik dersinden, yabancı dil öğretiminde konuşma ve etkili iletişim becerilerinin geliştirilmesi amacıyla İngilizce dersinden hazırlanacak etkinlik temelli çerçeve programları doğrultusunda yaz okulları, haftada 12 saat, toplam 48 saat uygulanacak.