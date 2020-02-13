Okullar yarın tatil mi? 14 Şubat Cuma tatil olan il ve ilçeler
Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 Şubat Cuma günü bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi. Vatandaşların araştırdığı, "Okullar tatil mi?" sorusu, valiliklerden gelen kar tatili açıklamaları ile yanıt buldu. Peki, 14 Şubat Cuma günü hangi illerde okullar tatil edildi? İşte, resmi açıklamalara göre 14 Şubat Cuma günü kar tatili olan iller ve ilçeler...
Adıyaman
Adıyaman'da olumsuz hava koşulları ve olabilecek buzlanma nedeniyle il genelinde okullar tatil edildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde buzlanmanın olduğu belirtildi.
Açıklamada, ''İlimiz genelinde olumsuz hava koşulları ve olabilecek buzlanma nedeniyle 14 Şubat Cuma günü il ve ilçelerimiz ile tüm köylerimizde ilk ve orta derceli okullarda eğitime (özel okullar, özel eğitim kurumları dahil) bir gün ara verilmiştir.'' bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Ağrı
Ağrı il merkezi ile merkez ilçedeki okullarda, kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartlarından dolayı il merkezi ve merkez ilçedeki köylerde ilk ve ortaokullar ile liselerde eğitim ve öğretime 14 Şubat Cuma günü ara verildiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Bayburt
Bayburt'ta devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.
Vali Cüneyt Epcim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, il genelinde kar ve buzlanmanın etkisini sürdüreceğini belirtti.
Epcim, devam eden olumsuz hava koşullarından ötürü 14 Şubat Cuma günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.
Açıklamada engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Bitlis
Bitlis'in 5 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.
Ahlat, Adilcevaz, Güroymak, Mutki ve Hizan ilçeleri ile bu ilçelere bağlı köylerde kar nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime 14 Şubat Cuma ara verildi.
Ayrıca, söz konusu ilçelerde kamuda çalışan engelli ve hamile personel aynı gün idari izinli sayılacak.