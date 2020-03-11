Okullar tatil mi son haber MEB açıklıyor 2. ara tatil öne mi çekildi?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de koronavirüsü tespit edildi açıklamasının ardından özellikle öğrenci ve veliler diken üstünde. Birçok veli okulların tatil edilmesini istiyor. Peki MEB kararı ile 4 Nisan'da başlayacak olan 2. ara tatil erkene mi çekilecek yada ara tatil uzatılacak mı?
Bugün saat 14.30'da Milli Eğitim Bakanı ile birlikte açıklama yapması beklenen Fahrettin Koca'nın son koronavirüs açıklamaları merakla bekleniyor. Türkiye'de koronavirüsün bir vatandaşta çıkması özellikle velileri ve öğrencileri tedirgin etti. Birçok veli okulların tatil edilmesini istedi. Bugün ise MEB ve Sağlık Bakanı birlikte kameralar karsısına geçecek ve son durumu anlatacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da görüşmede olması acaba okullar tatil mi olacak sorusunu akıllara getirdi. Bir diğer ihtimal ise 4 Nisan'da başlayacak olan 2. ara tatilin öne çekilmesi ya da uzatılması.
Koronavirüsün Türkiye'de çıkmasının ardından 2 önemli üniversiteden tatil kararı geldi.
Kadir Has Üniversitesi 23 Mart'a kadar eğitime ara verdi
İstanbul Kadir Has Üniversitesi, Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görüldüğünün açıklanmasının ardından eğitime ara verdi. Üniversite yönetiminin öğrenciler ve çalışanlarla paylaştığı e-posta'da, 6-10 Nisan arasında yapılacak bahar dönemi yarı yıl tatilinin, koronavirüs tedbiri nedeniyle bugün öğleden itibaren başlayarak 20 Mart'a kadar süreceği belirtildi. Açıklamada derslerin 23 Mart Pazartesi başlayacağı aktarıldı.
Bahçeşehir Üniversitesi online derse geçti
Öte yandan, Bahçeşehir Üniversitesi öğrencilerin ve akademisyenlerin kampüse gelmemesi, derslere evden online canlı yayınla katılması kararı aldı. Karar, öğrencilere ve akademik kadroya da bildirildi.