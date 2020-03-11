Okullar tatil mi son haber MEB açıklıyor 2. ara tatil öne mi çekildi?

Bugün saat 14.30'da Milli Eğitim Bakanı ile birlikte açıklama yapması beklenen Fahrettin Koca'nın son koronavirüs açıklamaları merakla bekleniyor. Türkiye'de koronavirüsün bir vatandaşta çıkması özellikle velileri ve öğrencileri tedirgin etti. Birçok veli okulların tatil edilmesini istedi. Bugün ise MEB ve Sağlık Bakanı birlikte kameralar karsısına geçecek ve son durumu anlatacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da görüşmede olması acaba okullar tatil mi olacak sorusunu akıllara getirdi. Bir diğer ihtimal ise 4 Nisan'da başlayacak olan 2. ara tatilin öne çekilmesi ya da uzatılması.